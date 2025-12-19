Петербуржцам рассказали о книге памяти центра "Возвращенные имена"

Книга создается усилиями множества авторов — ученых, библиографов, краеведческих исследователей и волонтёров, пришедших в проект разными путями, но объединённых общей целью восстановления исторических фактов.

Каждая страница Книги памяти, создаваемой центром "Возвращённые имена" при Российской национальной библиотеке, прошла долгий путь от частного исследования до всеобщего достояния. Её создателем является старший научный сотрудник, ныне главный библиотекарь Анатолий Разумов. Центр собирает информацию обо всех людях, погибших или исчезнувших в годы Великой Отечественной войны, погибших от голода и бомбежек в блокадном Ленинграде, расстрелянных или погибших в лагерях ГУЛАГа, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Подобные издания существуют повсеместно по всей России, различаясь названием и формой подачи материала. Однако в 2000 году, на научной конференции стран СНГ, ученые договорились объединить накопленные данные в единую цифровую базу, призванную восстановить справедливость и вернуть утраченные имена людям и потомкам.

Книга создается усилиями множества авторов — ученых, библиографов, краеведческих исследователей и волонтёров, пришедших в проект разными путями, но объединённых общей целью восстановления исторических фактов. Одна из таких историй принадлежит волонтёру Ольге Киселёвой, которая впервые обратилась к проекту в поисках собственных корней. Её вдохновляет мысль, что найденная ею информация сможет поддержать и других ищущих родственников.

Вся Книга памяти делится на три основных раздела: жертвы политических репрессий, военнослужащие и жертвы блокады Ленинграда. Количество представленных материалов столь велико, что невозможно даже назвать точное число страниц — их тысячи. Эта деятельность приносит ощутимый результат: на официальном портале центра постоянно обновляются записи. Войны двадцатого столетия снабжены специальными пометками с указанием ссылок на соответствующую книгу памяти, опубликованную в фонде Национальной библиотеки. Часть, посвящённая блокаде, помогает найти конкретного человека через мельчайшие детали — списки эвакуации, свидетельства из домовых книг, награждения медалью "За оборону Ленинграда" и даже фамилии скончавшихся в госпиталях солдат. Любой желающий может ввести нужную фамилию в строку поиска и мгновенно увидеть всю имеющуюся информацию.

Ранее ФСБ опубликовала рассекреченные документы о работе санитарных служб в блокадном Ленинграде.

Фото: Piter.TV