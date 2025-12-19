Документы указывают, что нацистским захватчикам пришлось констатировать отсутствие масштабных заболеваний именно благодаря высокому уровню организации медицинской помощи и профилактических мер, проводимых органами здравоохранения.

Опубликованные недавно архивные документы ФСБ РФ раскрывают любопытные факты о событиях начала 1942 года, свидетельствующие о поразительных успехах медицинских и санитарных служб блокадного Ленинграда. Об этом пишет РИА Новости.

В рассекреченном отчёте разведывательной службы немецкой армии упоминается, что командование вермахта рассчитывало на быстрое распространение чумы среди голодающего гражданского населения, считая это неизбежностью. Однако тщательная работа санитарных структур советского города предотвратила катастрофу. Документы указывают, что нацистским захватчикам пришлось констатировать отсутствие масштабных заболеваний именно благодаря высокому уровню организации медицинской помощи и профилактических мер, проводимых органами здравоохранения.

Эффективность советской системы здравоохранения наглядно проявляется в динамике смертности: весной 1942 года ежедневная смертность упала до примерно 1000 человек, в то время как зимой того же года она составляла десятки тысяч ежедневно. Решительные меры городских властей и профессионализм медиков позволили предотвратить крупные эпидемии, несмотря на тяжелейшие условия блокады, сохранив жизнь десяткам тысяч горожан.

