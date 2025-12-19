Петербург вспоминает Таню Савичеву в 96-летие со дня ее рождения

Строки дневника Тани отражают судьбу тысяч семей, переживших блокаду.

Сегодня Петербург отдает дань памяти Тани Савичевой, девочки-блокадницы, ставшей символом трагедии и мужества ленинградцев. Её имя стало известным во всём мире, напоминает пресс-служба Смольного.

Таня Савичева родилась 23 января 1930 года, и её детство прошло в доме номер 13/6 на второй линии Васильевского острова. Именно там началась для неё страшная эпоха войны и блокады, и именно там она вела свой знаменитый дневник, ставший трагическим документом тех времён. Девять страниц её записей навсегда запечатлели боль, страдания и потери семьи и целого поколения ленинградцев.

Последняя запись датируется 13 мая 1942 года: "Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня". Позже Таню эвакуировали в Горьковскую область (ныне Нижегородская область), но ослабленное войной здоровье не позволило ей выжить. Она скончалась 1 июля 1944 года в посёлке Шатки, не дождавшись освобождения родного города.

Строки дневника Тани отражают судьбу тысяч семей, переживших блокаду. Дневник Тани Савичевой бережно хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, а её память увековечена в многочисленных мемориальных объектах, литературных и художественных произведениях, документальных и художественных фильмах.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готовится к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Piter.TV