Петербург готовится к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Петербург приступил к подготовке торжественного оформления к празднованию 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. В мероприятиях примут участие все районы города, а праздничное убранство украсит более сотни городских объектов, сообщили "Петербургскому дневнику" представители Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, курирующего разработку концепции праздника.

Центральный район и главные транспортные артерии традиционно получат наибольшее внимание. Оформление улиц развернется вдоль Невского, Московского и Каменноостровского проспектов, на площадях Дворцовой, Победы и Восстания, а также на набережной рек Дворцовой, Кутузова, Воскресенской и Смольной. Особенное внимание уделяется оформлению Дворцового моста как знакового символа города.

Дополнительные акценты сделаны на местах исторической памяти и официальных церемониальных мероприятиях. Композиционные украшения появятся на Пискарёвском и Серафимовском мемориальных кладбищах, проспекте Непокорённых, Пискарёвском проспекте, а также около более сорока памятных знаков и захоронений по всему Петербургу.

Главным визуальным элементом оформления станут знаки "Житель блокадного Ленинграда" и медали "За оборону Ленинграда". В оформлении широко использован образ памятника "Разорванное кольцо", символизирующий освобождение Ленинграда от вражеской осады. Светящиеся конструкции с изображением памятника будут размещены на тросах над крупными магистралями.

Одним из новшеств нынешнего года станет оформление зон въезда в город у аэропорта Пулково. Здесь планируется установить десять передвижных флагштоков высотой 16 метров с большими полотнищами размерами 3×6 метра, которые первыми встретят гостей города.

В общей сложности город украсит более 3300 элементов праздничного декора, как и в предыдущем году. Основные объекты начнут устанавливать к 24 января, а после этого начнется монтаж флагов на фонари уличного освещения. Разборка конструкций начнется после 27 января.

Социальная реклама также займет важное место в празднике. В городе задействованы 966 рекламных щитов и 25 крупных экранов для трансляции тематических роликов. Внутри метро праздничная атмосфера создастся благодаря размещению баннеров на 770 поверхностях рекламы в вагонах и на станциях, а пассажиры услышат поздравления по громкоговорителю на эскалаторах.

Ранее мы сообщили о том, что ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады в Петербурге проверили работу "Вечных огней".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)