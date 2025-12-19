Ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады в Петербурге проверили работу "Вечных огней"

Плановая профилактика проводилась на важнейших объектах, посвящённых памяти защитников города.

Накануне празднования 82-летия полной ликвидации блокады Ленинграда специалисты "ПетербургГаза" произвели профилактическое техобслуживание газовых коммуникаций, обеспечивающих функционирование памятников Вечного огня в культурной столице, проинформировала пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Плановая профилактика проводилась на важнейших объектах, посвящённых памяти защитников города: Марсова поля, Пискаревского и Серафимовского кладбищ, площадей Победы и Якорной в Кронштадте, а также на воинских мемориалах в Сестрорецке, Зеленогорске, перед стелой "Город воинской славы" в Колпино, на Братской могиле советских солдат в Красном Селе и Приморском мемориальном комплексе в Петергофе.

В процессе технического осмотра проверялись и очищались устройства горения, регулировалась интенсивность пламени, проводились сервисные работы на сетях газораспределения. Во время профилактических мероприятий священное пламя аккуратно перемещалось специальным факелом на резервную горелку, возвращаясь обратно после окончания ремонта.

