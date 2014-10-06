На Солнце появился огромный смайлик

В лаборатории подчеркнули, что ни в одной из этих областей нет энергии.

На Солнце появился эффект в виде огромного "смайлика" из остатков двух активных областей. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН.

Ученые представили снимок, на котором заметны три области. Из них визуально складывается подобие смайлика. В качестве "глаз" выступают две крупные активные области. Саму "улыбку" образует гигантский протуберанец размером около полумиллиона километров.

В лаборатории подчеркнули, что ни в одной из этих областей на Солнце нет энергии. За последние 12 часов там не произошло ни одной вспышки. Последний раз солнечная активность была на нуле в апреле 2024 года.

Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)