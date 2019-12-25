Ученые создали пластину, производящую синтезированный газ.

В Кембридже научились генерировать чистое топливо из света, воды и СО2. Об этом сообщили авторы работы в издании New Atlas. Ученые отметили, что еще в 2019 году химики создали искусственный лист, который преобразует солнечный свет и воду в синтетический газ, состоящий из моноксида углерода и водорода. Для конверсии используются перовскитовые фотоэлементы. В новом эксперименте исследователи применили новые фотокатализаторы в полупроводящем порошке.

Пластина площадью 20 кв. см преобразует солнечный свет, двуокись углерода и воду в кислород и муравьиную кислоту, которую можно использовать как топливо или запасать для получения водорода статья New Atlas

Ученые рассказали, что следующим шагом станет повышение эффективности устройства. Будут использованы новые катализаторы процесса для получения других видов чистого топлива. Уже сейчас химики могут выпускать работающие пластины в серийное производство.

Бактерии оказались способны к межпланетным путешествиям.

Видео: YT / University of Texas at Arlington