Деинококки выжили в открытом космосе.

Бактерии оказались способны к межпланетным путешествиям. Об этом сообщили ученые из Токийского университета после завершения трехлетнего эксперимента, проводимого на борту Международной космической станции. Установлено, что деинококки выживают в условиях космоса.

В журнале Frontiers in Microbiology авторы работы отметили, что на МКС обнаружены колонии бактерий, несмотря на то, что на высоте в 12 километров от поверхности Земли существует мощная солнечная радиация. Затем высушенные бактерии были помещены на внешние панели экспериментального модуля "Кибо". Деиноккоки на поверхности бактериальных агрегатов погибли, но те, что находились под ними - смогли выжить.

Ученые считают, что бактерии способны прожить на панели космического корабля от 15 до 45 лет. Этого срока достаточно, чтобы перенесли межпланетную поездку. В открытом космосе колония бактерий сможет выживать до восьми лет.

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Видео: YouTube / Dreksler Astral