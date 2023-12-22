Песков: разговор немецких офицеров о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт

Разговор немецких офицеров о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали опубликованную в сети запись, в которой военнослужащие ФРГ обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". Песков отметил, что необходимо узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе и насколько канцлер Германии Ола Шольц контролирует данную ситуацию.
И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков назвал риторику НАТО поводом для принятия мер по безопасности.
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