Песков: разговор немецких офицеров о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт

В Кремле прокомментировали опубликованную в сети запись обсуждения атаки на Крымский мост.

Разговор немецких офицеров о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали опубликованную в сети запись, в которой военнослужащие ФРГ обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". Песков отметил, что необходимо узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе и насколько канцлер Германии Ола Шольц контролирует данную ситуацию.

И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал риторику НАТО поводом для принятия мер по безопасности.

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