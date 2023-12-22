В Киеве заявили об увеличении интенсивности движения на границе с Польшей

Андрей Демченко оценил ситуацию на госгранице.

Интенсивность движения грузовиков на украинско-польской государственной границе после разблокирования Варшавой значительно увеличилась. За последние сутки в обоих направлениях проехали более 1,1 тысячи большегрузных транспортных средств. Соответствующее заявление сделал представитель местной Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".

Ситуация решена, все направления разблокированы, сейчас движение достаточно интенсивное. Если раньше самый крупный пункт пропуска "Дорохуск - Ягодин" пересекали 100-150 грузовиков в сутки в обоих направлениях, то в минувшие сутки – более 1,1 тысячи. Андрей Демченко, сотрудник погранслужбы Украины

Ранее польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак говорил о том, что правительство в Варшаве подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех пограничных переходах на государственной границе с Украиной до 1 марта.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада