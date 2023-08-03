Дом лампового мастера Китнера признан памятником архитектуры

На протяжении истории это здание становилось домом для знаменитых деятелей искусства и науки.

Здание, принадлежавшее ламповому мастеру Севастьяну Китнеру, расположенное в Адмиралтейском районе Петербурга, получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом проинформировал КГИОП города.

История дома начинается ещё в середине XVIII века. В 1826 году рядом со возводимым Исаакиевским собором появилось владение лампового мастера Севастьяна Осиповича Китнера, купившего трехэтажный особняк. Спустя 6 лет архитектор Леонард Шауффельбергер расширил постройку, добавив четвёртый этаж. Впоследствии облик здания обогащали проекты известных зодчих — Гаральда Боссе и Максима Китнера.

Внешний вид лицевых фасадов был окончательно сформирован в стиле неоренессанс в конце XIX века по проекту архитектора Николая Ефимова.

На протяжении истории это здание становилось домом для знаменитых деятелей искусства и науки: писателя Александра Грибоедова, создававшего здесь пьесу "Горе от ума"; декабриста Александра Одоевского; инженера-промышленника Вениамина Бари; заводчика-электромеханика Николая Гейсслера и врача-стоматолога, основателя отечественной детской стоматологии Александра Лимберга.

Фото: КГИОП Петербурга