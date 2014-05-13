Реставрацию бывшего жилого корпуса Евангелической женской больницы на Некрасова завершат до конца года

Комплекс был возведен в начале XX столетия по проекту известного архитектора Альберта Стюнкеля и первоначально использовался как жилье персонала лечебного заведения.

Завершается реставрация фасадных поверхностей некогда жилого корпуса бывшей Евангелической женской больницы, расположенного на улице Некрасова в Центральном районе Петербурга, информирует пресс-служба КГИОП.

Комплекс был возведен в начале XX столетия по проекту известного архитектора Альберта Стюнкеля и первоначально использовался как жилье персонала лечебного заведения. Впоследствии здание превратилось в обычный многоквартирный жилой дом.

Специалисты, работающие над проектом, восстановили отделку стен из молотого гранита и облицованный путиловским известняком цоколь, укрепили разрушенные элементы балконов и декоративные ограждения с геометрическим узором. Окна и дверные блоки на лестничных пролетах заменили новыми аналогичными конструкциями. Контроль за ходом реставрации осуществляет председатель КГИОП Алексей Михайлов.

Во время выездной комиссии было отмечено наличие проблемы внешнего оформления зданий историческими кабельными линиями, негативно влияющими на внешний вид старинных построек. Эту тему подробно рассмотрели в администрации города.

Проект реставрации ведется с 2023 года и планируется завершить в текущем году. Реставрационные работы проводятся в рамках программы губернатора Александра Беглова по восстановлению фасадов 255 жилых домов, являющихся объектами историко-культурного наследия.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга