Новые правила медосмотра не предусматривают лишение прав после 60 лет

Водителей старшего возраста могут направлять на дополнительные обследования, однако возраст сам по себе не является основанием для запрета на управление автомобилем.

В России с 2026 года начали действовать обновленные правила медицинского контроля для водителей. На фоне изменений в сети появились сообщения о якобы массовом лишении водительских удостоверений граждан старше 60 лет, однако такие сведения не соответствуют действительности.

Согласно новым требованиям, при прохождении медицинской комиссии водителей могут направить на дополнительные обследования к кардиологу и неврологу. Специалисты будут оценивать наличие заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, способных повлиять на безопасность управления транспортом.

Для водителей пожилого возраста также могут применять дополнительные тесты, позволяющие оценить память, внимание и скорость реакции. Решение о таких обследованиях принимается по медицинским показаниям, а не исходя исключительно из возраста.

Кроме того, сведения о выявленных заболеваниях будут вноситься в Единую государственную информационную систему здравоохранения. Если у водителя обнаружат заболевание, при котором управление автомобилем противопоказано, информация может быть передана в Госавтоинспекцию для принятия решений в рамках действующего законодательства.

Ранее в ДТП с двумя мопедами под Петербургом погибли оба водителя.

Фото: Piter.tv