Двухлетний житель Парнаса отравился лекарством

У ребенка были симптомы отравления парацетамолом.

Жительница Выборгского района Петербурга случайно отравила своего сына лекарством, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Двухлетнего мальчика вечером 7 декабря госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова из квартиры дома по улице Михаила Дудина. У него были симптомы отравления парацетамолом.

Выяснилось, что у пострадавшего поднялась температура, и мать дала ему указанный препарат, превысив дозировку. На следующий день мальчику стало хуже, тогда и вызвали "скорую".

Ранее на Piter.TV: шестиклассник отравился жевательным табаком в Тихвине.

Фото: Piter.TV