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Двухлетний житель Парнаса отравился лекарством
Сегодня, 9:25
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Двухлетний житель Парнаса отравился лекарством

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У ребенка были симптомы отравления парацетамолом.

Жительница Выборгского района Петербурга случайно отравила своего сына лекарством, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Двухлетнего мальчика вечером 7 декабря госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова из квартиры дома по улице Михаила Дудина. У него были симптомы отравления парацетамолом. 

Выяснилось, что у пострадавшего поднялась температура, и мать дала ему указанный препарат, превысив дозировку. На следующий день мальчику стало хуже, тогда и вызвали "скорую". 

Ранее на Piter.TV: шестиклассник отравился жевательным табаком в Тихвине. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление, парнас
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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