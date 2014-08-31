Шестиклассник отравился жевательным табаком в Тихвине

В Ленобласти в тихвинской гимназии шестиклассник попал в больницу после того, как употребил жевательный табак. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 27 ноября.
Так называемый снюс 12-летний школьник купил на перемене со своим товарищем. У мальчика ухудшилось самочувствие после пятого урока.
Пострадавшего госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, в настоящее время он находится в крайне тяжелом состоянии.
Учителя характеризовали мальчика как хорошего ученика, его семья полная и благополучная.
Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством.
Фото: Piter.TV
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