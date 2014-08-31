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Шестиклассник отравился жевательным табаком в Тихвине
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Шестиклассник отравился жевательным табаком в Тихвине

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В настоящее время мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

В Ленобласти в тихвинской гимназии шестиклассник попал в больницу после того, как употребил жевательный табак. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 27 ноября. 

Так называемый снюс 12-летний школьник купил на перемене со своим товарищем. У мальчика ухудшилось самочувствие после пятого урока. 

Пострадавшего госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, в настоящее время он находится в крайне тяжелом состоянии. 

Учителя характеризовали мальчика как хорошего ученика, его семья полная и благополучная. 

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством. 

Фото: Piter.TV

Теги: жевательный табак, отравление, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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