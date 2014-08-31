Шестиклассник отравился жевательным табаком в Тихвине

В настоящее время мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

В Ленобласти в тихвинской гимназии шестиклассник попал в больницу после того, как употребил жевательный табак. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 27 ноября.

Так называемый снюс 12-летний школьник купил на перемене со своим товарищем. У мальчика ухудшилось самочувствие после пятого урока.

Пострадавшего госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, в настоящее время он находится в крайне тяжелом состоянии.

Учителя характеризовали мальчика как хорошего ученика, его семья полная и благополучная.

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством.

Фото: Piter.TV