Татьяна Тарасова пропустит контрольные прокаты сборной по фигурному катанию в Петербурге

Заслуженный тренер СССР вынуждена пропустить выступление сборной из-за болезни.

Заслуженный тренер и мастер спорта СССР Татьяна Тарасова не сможет присутствовать на выступлении российской сборной по фигурному катанию, намеченной в Петербурге. Согласно сообщению ТАСС, все из-за болезни.

Я заболела, ничего страшного. Поэтому на прокаты не приеду, к сожалению. Татьяна Тарасова, Заслуженный тренер СССР

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию намечены на 14-е и 15-е сентября. Ранее стало известно, что из-за болезни на контрольных прокатах не будет присутствовать фигурист Дмитрий Студеникин. Причина также заключается в болезни.

Фото: ru.wikipedia.org