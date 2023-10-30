Фигуристы Кузьмина и Студеникин не будут участвовать в контрольных прокатах в Петербурге

Сборная России по фигурному катанию посетит Северную столицу 14-15 сентября.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, запланированные на 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, пройдут без молодых фигуристов Миланы Кузьминой и Дмитрия Студеникина, – сообщают в ТАСС.

Кузьмина и Студеникин не выступят на прокатах в Санкт-Петербурге. Партнер болел, болезнь перешла в воспаление легких, мы решили не рисковать, - рассказал Свинин. - Они были хорошо готовы к прокатам, но потом Дима заболел. Александр Свинин, тренер по фигурному катанию

Студеникин и Кузьмина – молодые звезды танцев на льду, победители этапа юниорского Гран-при России и бронзовые призеры юниорского финала Гран-при России 2024 года.

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