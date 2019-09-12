Дирижер Спиваков попал в больницу из-за пневмонии

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали в связи с пневмонией на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления. Об этом ТАСС сообщила его супруга Сати Спивакова.

В настоящее время 81-летний артист продолжает проходить лечение в больнице, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Митрополит Иларион сообщил о госпитализации Спивакова с подозрением на инсульт. Позже священник написал в социальных сетях, что этот диагноз не подтвердился.

Владимир Спиваков занимает пост художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы".

Ранее стало известно, что певец Александр Буйнов попал в больницу с диагнозом ишемический инсульт. Состояние народного артиста стабилизировали за неделю.

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