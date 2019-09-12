Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летием

Президент отметил уникальный дар педагога и наставника, его искреннюю заботу об отечественной культуре.

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил уникальный дар педагога и наставника, его искреннюю заботу об отечественной культуре. Он подчеркнул, что музыкант своим мастерством покорил лучшие сценические площадки мира

Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Ленинград. В возрасте 6 лет мальчик начал обучаться игре на скрипке. В 1963 году Спиваков окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. После поступил и отучился в Московской консерватории по классу скрипки. Спустя три года он окончил аспирантуру и с 1965 года начал концертную деятельность.

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Музыка: YouTube / Evgeniya Kiseleva

Видео: YouTube / Festival International de Colmar,Fondation Louis Vuitton, GerzmavaHibla, Show One Productions