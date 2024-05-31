Мурашко назвал главные факторы риска рака и болезней сердца

Мурашко рассказал о причинах развития рака и болезней сердца.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что основными факторами риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний являются курение, употребление алкоголя и избыточный вес. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы Минздрава, забота о здоровье прежде всего зависит от самого человека. Он рекомендовал регулярно проходить медицинские осмотры, отказаться от табака и максимально ограничить употребление алкоголя.

Министр отметил, что курение и алкоголь повышают риск развития онкологических заболеваний и болезней сердца. Кроме того, к числу факторов риска он отнес лишний вес.

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Фото: Piter.TV