Мурашко назвал главные факторы риска рака и болезней сердца

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что основными факторами риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний являются курение, употребление алкоголя и избыточный вес. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы Минздрава, забота о здоровье прежде всего зависит от самого человека. Он рекомендовал регулярно проходить медицинские осмотры, отказаться от табака и максимально ограничить употребление алкоголя.
Министр отметил, что курение и алкоголь повышают риск развития онкологических заболеваний и болезней сердца. Кроме того, к числу факторов риска он отнес лишний вес.
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Фото: Piter.TV
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