Спасатели сняли с фасада дома на Стачек руфера, запутавшегося в тросах во время рисования граффити

После завершения эвакуации "художника" передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Вечером 30 августа в Кировском районе Петербурга была пресечена попытка незаконного нанесения рисунков на здание. На фасаде 12-этажного жилого дома на проспекте Стачек молодой человек занимался созданием граффити размером около 10 на 3 метра.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, о действиях неизвестного на уровне 8–9 этажа сообщили бдительные горожане. Сотрудники ведомства прибыли на место и потребовали от нарушителя спуститься вниз. Однако при попытке спуска руфер запутался в страховочных тросах и оказался заблокирован на высоте, не сумев выбраться самостоятельно.

Для проведения спасательной операции были вызваны специалисты МЧС. Совместными усилиями росгвардейцев и спасателей молодого человека аккуратно сняли со стены. После завершения эвакуации "художника" передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. У него изъяли шесть баллончиков с краской. В отношении задержанного составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, сейчас он находится в отделе полиции.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист угрожал убийством автовладельцу в Колпино.

Фото и видео: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти