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Рецидивист угрожал убийством автовладельцу в Колпино

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Один из них покурил и выбросил окурок, сигарета попала в машину другого гражданина.

Росгвардейцы задержали в Колпино вооруженного рецидивиста, который угрожал убийством автовладельцу в ходе конфликта. 

Днем 29 августа двое мужчин находились около здания регистрационно-экзаменационного отдела на Заводском проспекте. Один из них покурил и выбросил окурок, сигарета попала в машину другого гражданина. Разгорелась ссора, и 42-летний злоумышленник нанес 43-летнему оппоненту удар по лицу, а затем достал предмет, похожий на пистолет. Это было аэрозольное устройство. 

На место прибыл наряд вневедомственной охраны, ранее судимого петербуржца доставили в 55-й отдел полиции. Оружие изъяли. 

Ранее на Piter.TV: двое мужчин избили оппонентов кочергой в Тихвине. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: колпино, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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