Рецидивист угрожал убийством автовладельцу в Колпино

Один из них покурил и выбросил окурок, сигарета попала в машину другого гражданина.

Росгвардейцы задержали в Колпино вооруженного рецидивиста, который угрожал убийством автовладельцу в ходе конфликта.

Днем 29 августа двое мужчин находились около здания регистрационно-экзаменационного отдела на Заводском проспекте. Один из них покурил и выбросил окурок, сигарета попала в машину другого гражданина. Разгорелась ссора, и 42-летний злоумышленник нанес 43-летнему оппоненту удар по лицу, а затем достал предмет, похожий на пистолет. Это было аэрозольное устройство.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны, ранее судимого петербуржца доставили в 55-й отдел полиции. Оружие изъяли.

Ранее на Piter.TV: двое мужчин избили оппонентов кочергой в Тихвине.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти