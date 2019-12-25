Христофору: встреча Лаврова и Рубио показала несостоятельность слов Каллас о РФ

НА Кипре прокомментировали результаты мероприятия, организованного на площадке АСЕАН в Маниле.

Рабочая встреча на территории Манилы российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио показала несостоятельность слов главы европейской дипломатии и политики безопасности Каи Каллас о якобы угрозе для регионального сообщества, которая исходит со стороны Москвы. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что диалог между делегациями из Москвы и Вашингтона был коротким, но конструктивным и содержательным.

Что-то мне подсказывает, что неслучайно встреча Лаврова и Рубио произошла в день, когда ЕС принял очередной пакет санкций, а Каллас опять пожаловалась на российскую угрозу. Только вот Рубио ее не заметил. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятий АСЕАН. Инициатором такого диалога выступила американская сторона.

В ЕС заявили об истерике Каллас после решения США по Украине.

Фото: YouTube / Alex Christoforou