Решетников: РФ и КНР заинтересованы в продлении безвизового режима

Россия и Китай заинтересованы в продлении безвизового режима. Соответствующей информацией с журналистами газеты "Известия" поделился министр экономического развития Максим Решетников в Шымкенте. На территории этого города находилась российская правительственная делегация в рамках рабочей поездки. Чиновник из кабинета министров отметил, что безвизовый режим проезда важно сохранить в любой форме. Уже во втором квартале Минэкономразвития совместно с внешнеполитической службой выработает позицию относительно формата дальнейших действий. Сейчас специалисты изучают вопрос того, стоит ли закреплять договоренности на уровне взаимных соглашений или следует продолжать движение в одностороннем режиме.
У нас только-только I квартал по полной отработал. Сейчас подведем итоги. Понятно, что мы заинтересованы и они заинтересованы.
Максим Решетников, глава МЭР
Ранее глава государства Владимир Путин подписал 1 декабря 2025 года указ, в соответствии с которым китайские граждане на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в нашу страну сроком до 30 дней без виз. Официальный Пекин ввел в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября.
