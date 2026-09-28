Раскрыты подробности о создании в Британии антироссийской организации.

Уголовное дело об участии в террористической организации возбуждено против организатора и лидера действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society UK (RDS) (признанной в РФ нежелательной организацией) Ксении Максимовой*. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. Силовое ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России за участие деятельности организации, которая в соответствии с законодательством страны признана террористической в отношении гражданки Максимовой Ксении Константиновны 1986 года рождения.

.... являющейся функционером действующей на территории Великобритании организации Russian Democratic Society UK и т.н. консулом в Соединенном Королевстве движения "Антивоенного комитета России", признанного Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией. ФСБ России

В надзорном ведомстве отмечают, что действующая на территории Соединенного королевства структура Russian Democratic Society UK (RDS) была создана Ксенией Максимовой*. Она объединила вокруг себя российских релокантов в этой стране. В ФСБ уточнили, что после начала специальной военной операции на Украине наша соотечественница в интересах британских элит образовала в Лондоне организацию. Далее подозреваемая организовала сбор денежных средств и иной помощи в интересах киевского режима. А сформированная организация стала площадкой для выступлений лиц, которые вынашивают планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в Москве, распространения фейков о Вооруженных сил России, акций в интересах западных кураторов по психологической травле российских официальных лиц в Соединенном королевстве.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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Фото: Piter.tv