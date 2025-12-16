В Пулково из-за ограничений в Москве задержали более девяти рейсов в столицу

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками в петербургском аэропорту. Причиной сбоев стали временные ограничения в воздушном пространстве Москвы, введённые для обеспечения безопасности полётов.

Утром 16 июня в аэропорту Пулково были задержаны девять рейсов, следовавших в Москву. Причиной стали временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, введённые для обеспечения безопасности полётов. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Как сообщили в ведомстве, пассажирам предоставляются напитки и горячее питание.

В пресс-службе аэропорта Пулково рекомендовали пассажирам внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло и слушать объявления в терминале, а также обращаться в колл-центр по телефону +7 (812) 324-30-00.

Отметим, что ограничения в московском авиаузле были связаны с массированной атакой беспилотников на столицу. По данным на утро 16 июня, Пулково принял в качестве запасного аэродрома 16 рейсов, направлявшихся в Москву. По информации оперативных служб, силами ПВО было уничтожено и подавлено 60 дронов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут улететь на Шри-Ланку чартером уже предстоящей зимой.

Фото: Piter.TV