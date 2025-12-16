В Москве ищут гандомье с зарплатой от 130 тысяч рублей

В его обязанности входит тестирование нескольких комплектов презервативов бренда.

В Москве появилась необычная вакансия для мужчин. Представителей сильного пола приглашают поработать тестировщиком презервативов с зарплатой от 130 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash Money.

Должность в народе окрестили "гандомье" по аналогии с сомелье, только оценивать нужно продукцию бренда для взрослых. Работодатель ищет кандидата в возрасте старше 18 лет, у которого есть постоянный партнер.

Преимуществом будет готовность к экспериментам и желание помогать людям. Также в критериях указали, что соискатель не должен быть девственником.

Будущий тестировщик получит три комплекта презервативов. В каждом — от 6 до 12 экземпляров, созданных с использованием современных технологий.

После теста нужно будет дать подробно описать ощущения, оценить удобство, комфорт и озвучить предложения по улучшению товара. Итогом работы станет полноценный обзор с плюсами и минусами.

Ранее мы сообщали, что жители Петербурга тратят на поиски нового места работы в среднем 5,5 месяца.

Фото: Magnific