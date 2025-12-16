В Петербурге представили новый туристический маршрут, посвящённый Иоанну Кронштадтскому

Путешествие по новому маршруту начинается у подворья Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря на улице Некрасова, которое было основано в 1891 году по благословению самого святого.

В Петербурге был разработан и запущен новый автобусный туристический маршрут под названием "Петербург Иоанна Кронштадтского". Как сообщили в пресс-службе, проект был создан совместными усилиями Городского туристско-информационного бюро и одного из туроператоров при информационной поддержке Санкт-Петербургской епархии, пишет "Петербургский дневник".

Путешествие по новому маршруту начинается у подворья Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря на улице Некрасова, которое было основано в 1891 году по благословению самого святого. Участок для монастыря приобрела игуменья Таисия, а проект здания разработал архитектор Николай Никонов в русско-византийском стиле.

Авторы маршрута также включили в него Иоанновский ставропигиальный женский монастырь на набережной Карповки. Сообщается, что этот монастырь был основан Иоанном Кронштадтским, и именно здесь, по его духовному завещанию, он был похоронен в 1909 году. Место его погребения стало объектом паломничества. Монастырский комплекс начали строить в 1900 году как подворье Иоанно-Богословской женской общины в селе Сура, где родился святой. С 1903 года обитель стала самостоятельной.

В экскурсию вошли и неожиданные локации. Например, особняк Елисеевых был включён в маршрут, так как купец Григорий Елисеев почитал Иоанна Кронштадтского и участвовал в его благотворительных проектах. Недалеко от него находится дворец Белосельских-Белозерских, который связан со святой через княгиню Зинаиду Юсупову. По рассказу создателей, в молодости княгиня поранила ногу, и после молитвы Иоанна Кронштадтского она чудесным образом исцелилась, что сделало святого ещё более известным в высшем свете.

Кульминацией путешествия является Кронштадт. Туристам предлагается посетить здание администрации Кронштадтского района (бывшую Городскую думу), памятный знак на месте Андреевского собора и Музей-квартиру Иоанна Кронштадтского на Посадской улице, где он прожил более полувека и принимал тысячи посетителей.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский анонсировал запуск этого проекта. Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил, что маршрут является "путешествием во времени", позволяющим понять, как личность святого формировала духовную жизнь города и страны. Он выразил уверенность, что экскурсия будет востребована у широкой аудитории, объединяя людей разных взглядов.

Ранее мы сообщили о том, что Патриарх Кирилл освятил закладной камень храма Иоанна Кронштадтского в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга