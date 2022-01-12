В Брянской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек
Сегодня, 7:43
В Брянской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек

Александр Богомаз рассказал о ночном налете БПЛА ВСУ на российский регион.

Беспилотник Вооруженных сил Украины на территории Брянской области атаковал движущийся автомобиль местного жителя. Соответствующее заявление в национальном мессенджере Макс сделал местный губернатор Александр Богомаз. Чиновник пояснил, что инцидент зафиксирован на территории поселка Косицы Севского района.  В результате такого происшествия пострадал человек.  Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Также повреждено само транспортное средство. На месте атаки дрона ВСУ работают оперативные и профильные ведомства.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Косицы Севского района. В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель.

Александр Богомаз, глава Брянской области

На Лени Голикова под колеса ВАЗ попал школьник.

Фото: Макс / AV БогомаZ

