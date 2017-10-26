Ночью 5 мая в Ленобласти сбили 29 БПЛА

В промышленной зоне в Киришах произошел пожар.

В ночь с 4 на 5 мая Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Над регионом сбили 29 дронов, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Режим опасности БПЛА объявили в 01:25. В промышленной зоне в Киришах произошел пожар, к 08:00 огонь локализовали. Работы по тушению завершаются, жертв нет.

Основной целью противника был КИНЕФ. Александр Дрозденко, губернатор

В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их сняли к 04:41.

Ранее мы сообщили о том, что 40 рейсов задержали в Пулково на два часа и более после ночной атаки БПЛА 3 мая. К утру в Ленинградской области сбили свыше 60 беспилотников.

