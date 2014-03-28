Арест петербургскому археологу Александру Бутягину продлен в Польше

Окружной суд Варшавы принял решение продлить содержание под стражей российского археолога Александра Бутягина до 1 июня 2026 года, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на его адвоката Лукаша Нагурского.
Александр Бутягин, сотрудник Государственного Эрмитажа и известный исследователь, был задержан в декабре 2025 года в Польше по запросу украинской стороны. Причиной задержания стали обвинения в проведении нелегальных археологических изысканий на территории Крыма.
Ранее суд санкционировал арест ученого сначала на 30 дней, позже срок заключения был продлён до 4 марта 2026 года.
Теперь, по словам адвоката, судья вновь продлевает арест до 1 июня. Защитники планируют оспорить данное постановление после ознакомления с полным текстом решения суда.
Посольство РФ в Польше: Нидерланды и Франция игнорировали запрос Киева по Бутягину.
Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж
