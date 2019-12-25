Польша же "сочла иначе".

Нидерланды, Чехия и Франция проигнорировали запрос киевского режима по задержанию российского археолога Александра Бутягина, осознавая абсурдность претензий, Польша же "сочла иначе". Такое заявление в интервью ТАСС сделал временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

Российский археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин был задержан 4 декабря 2025 года в одной из гостиниц Варшавы, куда он приехал прочитать лекцию "на нейтральную тему, не имеющую никакого отношения к политике".

Основанием для задержания стало обращение киевского режима, который выдвинул в отношении нашего археолога совершенно надуманные обвинения: участие в якобы незаконных археологических исследованиях на территории Республики Крым и нанесение при этом некоего ущерба культурному наследию. Андрей Ордаш, временный поверенный в делах РФ в Польше

Как отметил Ордаш, в Нидерландах, Франции и Чехии, где Бутягин выступал перед приездом в Польшу, запрос украинской стороны был проигнорирован, однако в Варшаве сочли иначе. Также временный поверенный в делах РФ в Польше рассказал, что из задержания было устроено шоу, "для этого зачем-то потребовалось привлекать – ни много, ни мало – сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши". При этом сотрудники данного агентства выполняют функции контрразведки.

В конце декабря 2025 года Пиотровский направил польскому Минюсту заявление Эрмитажа по поводу задержания археолога Бутягина.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж