Польский суд рассматривает возможность экстрадиции ученого в Украину, основываясь на полученных документах и показаниях.

Российский археолог Александр Бутягин, работающий в Государственном Эрмитаже, должен был вернуться к исполнению своих обязанностей после окончания отпуска в четверг. Однако стало известно, что ученый был задержан в Польше по запросу Украины, связанноve с проведением археологических исследований в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Александру Бутягину, возглавляющему сектор археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа, предстоит провести ряд лекций в Европе. Несмотря на это, он оказался под арестом в Польше на основании обвинений в проведении незаконных раскопок в Крыму, которые, по утверждению украинской стороны, привели к частичному разрушению древнего поселения Мирмекий.

В настоящее время ведутся переговоры по защите интересов российского гражданина, находящегося под арестом. Польский суд рассматривает возможность экстрадиции ученого в Украину, основываясь на полученных документах и показаниях. Между тем, реакция российских властей была однозначной: они расценили данное задержание как проявление правового произвола и политического давления.

Археологическая деятельность Александра Бутягина связана с многолетними экспедициями в Керчи, где под его руководством проводились важные научные изыскания. Его усилия позволили обнаружить ценные артефакты, свидетельствующие о древней истории региона, включая монеты из пантикапейского и кизикинского кладов, найденных в ходе исследований.

Решение польского суда и дальнейшие шаги украинской стороны продолжают оставаться предметом пристального внимания как общественности, так и профессиональных кругов, особенно в контексте растущего напряжения в отношениях между странами.

Фото: Piter.TV