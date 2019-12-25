Карантинный сорняк обнаружили в импортных специях в Петербурге.

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Петербург двух партий сушёного базилика и семян тмина из-за рубежа. В продукции нашли карантинный сорняк, поэтому почти 11 тонн товара не допустили на территорию России.

Нарушение выявили 22 ноября во время карантинного фитосанитарного контроля в морском порту Петербурга. Специалисты проверили партии базилика и тмина, поступившие из Египта и Индии, и обнаружили семена растения, похожие по внешним признакам на карантинный объект.

Лабораторные исследования подтвердили заражённость продукции повиликой (Cuscuta sp.). Этот сорняк включён в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

После получения результатов проверки выпуск почти 11 тонн заражённой продукции на территорию России запретили.

Ранее мы сообщали, что в Петергофе велись поиски 11‑летнего ребенка, который пропал в понедельник вечером на улице Шахматова. В поисковой операции участвовали волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Фото: Piter.TV