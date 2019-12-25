Автомобиль выехал на пути перед электричкой на перегоне Васкелово — Орехово.

В Ленинградской области на железнодорожном переезде перегона Васкелово — Орехово легковой автомобиль столкнулся с пригородным поездом. Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, водитель машины получил травмы.

Автомобилист выехал на пути перед приближающейся электричкой. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Состав следовал по маршруту № 7579 Санкт-Петербург — Кузнечное; схода вагонов с рельсов не произошло. Из-за происшествия электричка № 6562 Сосново — Санкт-Петербург опоздала на 30 минут.

Перегон Васкелово — Орехово расположен на направлении Санкт-Петербург — Кузнечное, по которому курсируют пригородные поезда. Конечная станция маршрута, Кузнечное, находится в Приозерском районе Ленинградской области.

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Фото: Piter.TV