Стало известно, какие школы и сады в ближайшее время появятся на территории Средней Рогатки

Вице-губернатор Линченко назвал Среднюю Рогатку непростым районом.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время прямой линии рассказал про непростую ситуацию со школами и детскими садами в историческом районе Средняя Рогатка. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Очень тяжелая территория на Средней Рогатке, потому что там исключительно жилая застройка была осуществлена, там даже ни одной дороги не было. Николай Линченко, вице-губернатор

Как отметил вице-губернатор, сейчас инвесторы строят школу 1125 мест на Среднерогатской, рядом с улицей Федора Котанова. Также идёт строительство школы на 1100 мест с другой стороны Среднерогатской улицы, строительство идёт за счет средств Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству.

В ближайшее время будет заключен контракт на школу на 550 мест (рядом со школой на 1100 мест), во дворе в ближайшие 2 года будет введена в эксплуатацию начальная школа на 200 мест. Также рядом будет введен в эксплуатацию садик на 220 мест в ближайшие два года.

Помимо этого, Аквилон должен будет построить сад на Федора Котанова, а инвесторы, которым принадлежит часть бывшего мясокомбината "Самсон", должны будут построить школу на 1375 мест после культурно-исторического исследования на территории бывшего завода.

Также стало известно, что в следующем году на Южном намыве построят две школы и детский сад.

Фото: Piter.tv