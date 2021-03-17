В следующем году на Южном намыве построят две школы и детский сад

На Северном намыве жилая застройка уже создается одновременно с социальной и транспортной инфраструктурой.

Во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" вице-губернатор Николай Линченко рассказал о ситуации с социальными учреждениями на намыве Васильевского острова. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Сегодня мы догоняем строительством социальной и транспортной инфраструктуры. Николай Линченко, вице-губернатор

По его словам, на Южном намыве сейчас строятся и открываются детские сады и школы, а также современные поликлиники. В следующем году на Южном намыве построят две школы, детский сад, а к 2026 году будут введены в эксплуатацию еще одна большая школа и поликлиника более чем на 800 посещений в смену.

На Северном намыве жилая застройка уже создается одновременно с социальной и транспортной инфраструктурой. По информации вице-губернатора, на Северном намыве построят поликлинику, стационарный корпус на 215 койко-мест и офис семейной медицины.

Также вице-губернатор рассказал, что планируется построить на территории "Крестов".

Фото: Piter.tv