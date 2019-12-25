Благодаря прокуратуре пожилой петербурженке компенсируют более 240 тыс. рублей за лекарство

Женщина страдает онкологическим заболеванием.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 73-летней местной жительницы. Было установлено, что она страдает онкологическим заболеванием, однако рецепт поставили на отсроченное обслуживание. Пенсионерке пришлось покупать препарат самостоятельно на свои средства, сообщило надзорное ведомство 2 ноября.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с городского комитета по здравоохранению суммы, затраченной на приобретение лекарства, и компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, пожилая петербурженка получит более 240 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе подростку выплатят 500 тыс. рублей компенсации. Ему диагностировали переломы плеча и голени.

Фото: Piter.TV