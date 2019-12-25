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Благодаря прокуратуре пожилой петербурженке компенсируют более 240 тыс. рублей за лекарство
Сегодня, 9:38
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Благодаря прокуратуре пожилой петербурженке компенсируют более 240 тыс. рублей за лекарство

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Женщина страдает онкологическим заболеванием.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 73-летней местной жительницы. Было установлено, что она страдает онкологическим заболеванием, однако рецепт поставили на отсроченное обслуживание. Пенсионерке пришлось покупать препарат самостоятельно на свои средства, сообщило надзорное ведомство 2 ноября. 

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с городского комитета по здравоохранению суммы, затраченной на приобретение лекарства, и компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, пожилая петербурженка получит более 240 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе подростку выплатят 500 тыс. рублей компенсации. Ему диагностировали переломы плеча и голени.

Фото: Piter.TV 

Теги: онкология, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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