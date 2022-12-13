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В Шушарах мигрант пытался задушить и совершил действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки
Сегодня, 8:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах мигрант пытался задушить и совершил действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки

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Подозреваемым оказался 18-летний гражданин стран ближнего зарубежья Н. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Шушарах 18-летняя девушка обвинила мигранта в попытке изнасилования на лестничной площадке. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 18-летней жительницы Ленобласти, после полуночи 12 февраля на лестничной клетке 9 этажа в парадной дома 34 корпус 1 по Колпинскому шоссе малознакомый по имени "Максим" пытался её задушить и совершил в действия сексуального характера.

Подозреваемым оказался 18-летний гражданин стран ближнего зарубежья Н. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также на выходных в подземном переходе на Седова подстрелили мигранта за попытку изнасилования петербурженки.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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