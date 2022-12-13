В подземном переходе на Седова подстрелили мигранта за попытку изнасилования петербурженки

В больнице мигранту после ранения провели операцию, у палаты выставили пост. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге мужчину ранили из пистолета, так как он попытался изнасиловать женщину в подземном переходе. Об этом стало известно Piter.tv.

Около двух часов ночи 12 февраля в полицию обратился продавец круглосуточного магазина, расположенного на улице Седова. Он сообщил, что в магазин зашел мужчина в крови, предположительно с огнестрельным ранением.

Прибывшие полицейские обнаружили в магазине 30-летенго мигранта. Он был госпитализирован со слепым огнестрельным ранением верхней трети, нижней трети левого плеча, непроникающим огнестрельным ранением передней грудной клетки, алкогольной интоксикация средней степени.

Через несколько часов у дома по 2-му Рабфаковскому переулку был задержан 37-летний мужчина. Он пояснил, что около 01:47, находясь в подземном пешеходном переходе, расположенном на пересечении Ивановской и Седова, 4 раза выстрелил из своего травматического пистолета в сторону неизвестного мужчины, который незадолго до этого пытался изнасиловать его знакомую. У подозреваемого был изъят пистолет Grand Power T10.

В эту же ночь с заявлением обратилась 35-летняя петербурженка. По её словам, находясь в подземном пешеходном переходе, неизвестный мужчина, применив в отношении неё физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

В больнице мигранту после ранения провели операцию, у палаты выставили пост. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что касается петербуржца, вставшего на защиту петербурженки, в его отношении избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в петербургском хостеле 19-летняя уроженка Сыктывкара развращала подростка.

Фото: Piter.tv