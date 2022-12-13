Студентка в Петербурге заявила, что её изнасиловал малознакомый

В ночь на воскресенье, 5 марта, в УМВД поступило заявление от 20-летней студентки 1 курса Акушерского колледжа в Петербурге об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV.
Девушка сообщила, что 4 марта в ночное время находилась в состоянии алкогольного опьянения на Орлово-Денисовском проспекте и была изнасилована малознакомым по имени "Евгений".
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.
Фото: Piter.TV
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