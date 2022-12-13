Студентка в Петербурге заявила, что её изнасиловал малознакомый

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на воскресенье, 5 марта, в УМВД поступило заявление от 20-летней студентки 1 курса Акушерского колледжа в Петербурге об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV.

Девушка сообщила, что 4 марта в ночное время находилась в состоянии алкогольного опьянения на Орлово-Денисовском проспекте и была изнасилована малознакомым по имени "Евгений".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.TV