Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировала предложение ЕС о введении новых ограничений на выдачу виз россиянам.

Европейская комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер указал на отсутствие у коллективного Брюсселя возможности полностью запретить выдачу туристических виз российским гражданам. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал, говоря о вероятном ужесточении визового режима с Москвой в 19-ом санкционном пакете мер, в рамках выступления на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел (ВД) Финляндии Мари Рантанен. Таким образом чиновник прокомментировал раннюю публикацию итальянского новостного агентства ANSA.

Выдача виз находится в компетенции государств - членов ЕС, у Евросоюза нет возможности ввести полный запрет. Магнус Бруннер, еврокомиссар

Эксперт отметил значительный спад в одобрении разрешений на въезд за последние годы. Показатель снизился с пяти миллионов человек до 500 тысяч. Некоторые страны Евросоюза, по сведениям от информационного портала Euractiv выступают за полный запрет на въезд российских туристов на территорию сообщества.

FT: ЕК усилила контроль за экспортом ЕС для лишения России передовых технологий.

Фото: pxhere.com