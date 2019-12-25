Расширенный список вступит в силу в ноябре текущего года.

Европейская комиссия в обход Вассенаарских договоренностей, подписанных также и Москвой, взяла на себя новые должностные полномочия по контролю за экспортом ЕС в отношении оборудования двойного назначения с целью лишить российское государство этого оборудования. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из газеты Financial Times (FT). Авторы материала указали, что ЕК в нарушение многолетней практики заявила публично о том, что вводит дополнительные ограничения. В список попали в том числе квантовые компьютеры, машины для производства полупроводников и интегральные схемы, криогенные системы охлаждения, высокотемпературные покрытия и 3D-принтеры. Ранее Европейский союз составлял список товаров двойного назначения при достижении международного консенсуса в рамках Вассенаарских договоренностей. Местным компаниям, желающим экспортировать их, необходимо будет подать заявку на получение лицензии.

Единообразные меры контроля на уровне ЕС гарантируют эффективность и прозрачность, сохраняя при этом конкурентоспособность сообщества и равные условия для экономических операторов. сообщение от кЕвросоюза

Нидерландский депутат из Европарламента, эксперт по кибербезопасности Барт Гроотхейс уточнил, что ЕК впервые принимает подобное решение без согласования с другими участниками соглашения. В СМИ добавили, что коллективный Брюссель ввел ряд санкций против России, включая экспорт товаров двойного назначения, однако подобные меры требуют повторного утверждения каждые полгода, что затрудняет их соблюдение. Расширенный список вступит в силу в ноябре 2025 года при отсутствии возражений со стороны государств-членов ЕС или Европарламента.

Фото: pxhere.com