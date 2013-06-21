Потребление хлеба в РФ упало в 1,8 раза по сравнению с 2006 годом: мнение экспертов

Авторы поста согласились с тем, что хлеб, как и все, постепенно дорожает, но явно не настолько, чтобы стать недоступным.

К текущему году потребление хлеба в России упало в 1,8 раза по сравнению с 2006 годом. Как отмечают эксперты Telegram-канала "Мейстер", в интернете под этой новостью наблюдается множество комментариев в духе: "Да его же сейчас есть невозможно!". Или: "А вы видели сколько он сейчас стоит?"

Авторы поста подчеркнули, что воспоминания о качестве хлеба в позднесоветские годы у них остались неоднозначные, он попадался серый и непропеченный. Также они согласились с тем, что хлеб, как и все, постепенно дорожает, но явно не настолько, чтобы стать недоступным.

Но самое главное не это. Дело в том, что сокращение потребления хлеба – это общемировая тенденция, характерная прежде всего для… наиболее развитых стран. Так, в Германии за пять лет с 2020 по 2025 гг. потребление хлеба на одно домохозяйство снизилось на 10%. В еще более близкой нам по общему социалистическому прошлому Польше среднемесячное потребление хлеба на одно домохозяйство в период с 2000 по 2020 г. сократилось более, чем в 2 раза. Сокращение потребления хлеба связано прежде всего с изменением пищевых привычек. Современный потребитель покупает меньше "классических" батонов и буханок, которые и учитывались в обсуждаемой статистике, но больше булочек, пирожных, готовых сэндвичей и бургеров в состав которых, разумеется, входит хлеб. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали применение ИИ-фильтров для первичной фильтрации резюме соискателей.

Фото: unsplash (Wesual Click)