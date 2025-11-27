Эксперты прокомментировали применение ИИ-фильтров для первичной фильтрации резюме соискателей

Проблема здесь заключается в том, что при фильтрации потока соискателей ИИ применяет жестко формализованные критерии отбора, основанные на наличии в тексте резюме определенных ключевых слов и их сочетаний.

Те, кто в последнее время искал работу, неизбежно сталкивались с серьезнейшей и ранее не существовавшей проблемой, пишет Telegram-канал "Мейстер". Речь идет о все более активном применении работодателями и кадровыми агентствами ИИ-фильтров для первичной фильтрации резюме соискателей. В общемировом масштабе ту или иную форму ИИ для первичного отбора кандидатов применяют уже 88% компаний, уточнили телеграмеры.

В России этот показатель пока ниже, но стремится к схожим значениям – на август 2026 г. 49% российских работодателей уже применяют искусственный интеллект для автоматизации рекрутинга, еще 21% намерены внедрить такие инструменты в будущем.

Как считают авторы поста, проблема здесь заключается в том, что при фильтрации потока соискателей ИИ применяет жестко формализованные критерии отбора, основанные на наличии в тексте резюме определенных ключевых слов и их сочетаний. В результате такого подхода, по оценочным данным, около 75% резюме просто не проходят первичные ИИ-фильтры. Как конечный итог, в проигрыше оказываются все стороны процесса – компании не могут заполнить вакансии при том, что на рынке полно компетентных специалистов, соискатели не могут трудоустроиться.

Российское законодательство сейчас фактически никак не регулирует использование ИИ при трудоустройстве. За рубежом наличие проблемы и необходимость ее как-то решать осознали - в ЕС с августа текущего года вступают требования к кадровым ИИ-алгоритмам, включающие прозрачность, контроль качества данных, обязательный человеческий надзор. Не следует ли и нашим законодателям задуматься о чем-то подобном? Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV