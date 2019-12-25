Эрнст: ИИ даёт кино новые средства, но ставит моральные вопросы

Гендиректор Первого канала рассказал о плюсах и рисках искусственного интеллекта.

Генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст выступил на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур. На секции "Кино" он поделился своим взглядом на роль искусственного интеллекта в кинематографе.

По словам Эрнста, ИИ даёт кино новые средства. Если бы его не существовало, для воплощения многих замыслов требовалось бы гораздо больше времени и денег, а с ИИ всё делается буквально по щелчку. При этом гендиректор Первого канала отметил, что некоторые технологии уже стали обыденными: "Например, съёмки с дрона стали сегодня общим местом. Скоро это даже станет неинтересно, потому что все используют его".

В то же время Эрнст убеждён, что написать гениальное стихотворение искусственный интеллект не способен. "Научить тому, что ты сам не понимаешь, как это работает, невозможно", — пояснил он. Кроме того, появление ИИ ставит перед людьми множество моральных вопросов. "Надо остановиться и подумать, что с ним делать дальше. Но обычно этой мудрости человечеству не хватает", — подчеркнул Эрнст. Он также отметил стремительный прогресс технологии и резюмировал: "Всё, что с нами должно произойти, то и произойдёт. А мы пока работаем с тем, что есть".

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Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"