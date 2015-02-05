Синоптик Колесов рассказал о температуре воды в Петербурге

На всех акваториях она составляет выше +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что за три жарких дня температура воды успела повыситься: на всех акваториях она составляет выше +20 градусов. В Неве 14 июля +21,2 градуса, в Кронштадте +20,2 градуса, в Ломоносове +22,9 градуса, в Лисьем Носу +24,1 градуса.

А температура воздуха полностью зависит от облаков, напомнил специалист. Поэтому завтра будет до +24…+26 градусов, в четверг, 16 июля, прохладнее – до +21…+23 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что названы два пляжа в Петербурге, пригодных для купания. Плавать безопасно в Верхнем Суздальском озере и Безымянном озере в Красносельском районе. Всего сотрудники Роспотребнадзора проверили 24 акватории.

Фото: Piter.TV