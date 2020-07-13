За неделю в Петербурге произошло 10 происшествий на воде

В результате погиб один человек.

В период с 29 июня по 5 июля в Петербурге зафиксировали 10 происшествий на воде. В результате погиб один человек, передает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В частности, 30 июня на Верхнем Суздальском озере спасатели искали 65-летнего мужчину, который ушел купаться и не вернулся. Его тело обнаружили на глубине в 7 метров. Днем ранее на Безымянном озере в Красносельском районе спасателям пришлось буксировать катамаран, тонувший из-за потери герметичности одного из поплавков. В тот же день в Финском заливе около острова Голова Дамбы катер "Гризли" повредил винт, на борту находились трое взрослых и ребенок. В первый день июля с Троицкого моста в Неву упал мужчина, его госпитализировали с травмой грудной клетки и переломом ребра в Мариинскую больницу.

Купаться можно только в оборудованных местах. В нетрезвом состоянии не заходите в воду, не заплывайте за буйки и внимательно следите за детьми.

Ранее на Piter.TV: в водоеме Нового Девяткино утонул мужчина.

Фото: Piter.TV