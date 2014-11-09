Названы два пляжа Петербурга пригодных для купания

Из 24 проверенных городских акваторий пригодными для купания признаны только два озера — остальные не прошли лабораторный контроль.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти опубликовало результаты мониторинга качества воды в зонах отдыха по состоянию на 9 июля. В Северной столице специалисты отобрали 144 пробы в девяти акваториях. Безопасными для купания признаны лишь два водоёма: 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе. Остальные 22 пляжа не соответствуют санитарно-химическим, микробиологическим или паразитологическим нормам.

В Ленинградской области проверка охватила 120 проб из 20 зон рекреации в девяти муниципальных образованиях. Положительное заключение получили семь пляжей Приозерского района — озёра Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское (в Сосново) и река Бурная в Запорожском. Остальные 13 водоёмов региона признаны небезопасными.

В ведомстве предупредили, что купание в несертифицированных местах и случайное попадание воды в организм грозит кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими паразитарными болезнями. Горожан и туристов призвали воздержаться от отдыха на водоёмах, не прошедших лабораторный контроль. Для сравнения: в конце июня этого года санитарным нормам соответствовали четыре пляжа в Петербурге и области.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV