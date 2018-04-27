В Диану Шурыгину кинули живой курицей во время выступления

Новоиспеченная певица замолчала, однако музыка вместе со словами продолжила звучать.

Во время выступления на юбилее Сергея Филимонова в новоиспеченную певицу Диану Шурыгину бросили живую курицу. Птицы швырнули прямо в лицо девушке пранкеры "Братья Гавс" и их наставник Султан Зак. Этот инцидент запечатлен на видео.

На записи видно, что Шурыгина поет под фонограмму. Когда в нее и Сашу АКТа прилетела курица они замолчали, однако музыка вместе со словами продолжила звучать. Супруг Шурыгиной не смог сдержать эмоций и набросился на пранкера с кулаками. Вот так неудачно завершилась презентация первого "хита" Шурыгиной и Саши АКТа.

Видео: YouTube / НОВОСТИ ШОУБИЗНЕСА